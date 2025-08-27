Nova pozorišna sezona počinje već na samom početku septembra, a publiku očekuje raznovrstan repertoar predstava i zanimljivih izvedbi.

Program otvara predstava „Nije bila peta, bila je deveta“ koja će na sceni Pozorišta Tuzla biti izvedena 6. septembra u 19:30 sati. Sedmicu kasnije, 13. septembra u istom terminu, publika će moći pogledati predstavu „Žene u crvenom“, dok je 16. septembar rezervisan za „Tango“.

U gostima će 24. septembra nastupiti Gradsko kazalište Joza Ivakić iz Vinkovaca s predstavom „Pouzdani sastanak“, a dan kasnije, 25. septembra, na repertoaru je kultna komedija „Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja“.

Septembarski program nastavlja se 26. septembra predstavom „Demokratija“ zakazanom za 20:00 sati, dok će najmlađa publika uživati 27. septembra od 12:00 sati u predstavi „Ježeva kućica“ u okviru Porodičnog dana.

Ulaznice za sve predstave dostupne su putem online platforme karter.ba ili na biletarnici Pozorišta Tuzla.