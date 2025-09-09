Sergej Barbarez odabrao igrače za utakmicu protiv Austrije

Selektor Sergej Barbarez prijavio je UEFA-i konačan spisak od 23 igrača na koje računa u večerašnjem susretu protiv Austrije u Zenici.

Na tribinama će ostati Luka Kulenović, napadač Heraclesa, te Stjepan Radeljić, stoper Rijeke, koji je na posljednjem treningu osjetio da neće moći nastupiti. Umjesto njega u ekipu je uvršten Nail Omerović. Kulenović je već i protiv San Marina bio van konkurencije, dok je Radeljić tada igrao u startnoj postavi, kao i u duelima protiv Rumunije i Kipra.

Konačan roster Zmajeva izgleda ovako:

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić

Odbrana: Amar Dedić, Jusuf Gazibegović, Dženis Burnić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Adrian Leon Barišić, Eman Košpo, Nail Omerović

Vezni red: Ivan Šunjić, Amar Memić, Ivan Bašić, Armin Gigović, Benjamin Tahirović, Haris Hajradinović, Kerim Alajbegović

Napad: Edin Džeko, Ermedin Demirović, Samed Baždar, Esmir Bajraktarević

Meč BiH – Austrija igra se večeras na stadionu Bilino polje s početkom u 20:45 sati. Zmajevi u Zenici uvijek idu na pobjedu, pa tako i ovoga puta žele potvrditi dobru formu i ostati u igri za vrh grupe. S druge strane, Austrijanci pod vodstvom Ralfa Rangnicka stižu s planom da nametnu čvrstu igru i traže bodove za vlastite ambicije.

Atmosfera na Bilinom polju biće dodatni adut Barbarezovih izabranika, a navijači s pravom očekuju da kapiten Edin Džeko i saigrači odigraju meč vrijedan nova tri boda.