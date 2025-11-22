Silos u Gračanici gorio tokom noći, vatrogasci intervenisali

RTV SLON
požar, vatrogasci
Foto: Ilustracija

Hidrometeorološki podaci za područje Tuzle jutros pokazuju temperaturu od 0 stepeni, vlažnost zraka 96 posto, pritisak 981 hPa te 13,5 litara padavina po kvadratnom metru, prema mjerenjima stanice HMS Bukovčić. Na brani HA Modrac u 07:00 sati izmjeren je vodostaj od 196,20 metara nad morem, što je za 13 centimetara više u odnosu na prethodno mjerenje, uz ispust od 1 kubni metar u sekundi.

Vatrogasne jedinice u Tuzlanskom kantonu imale su tokom protekla 24 sata nekoliko tehničkih intervencija, a u Gračanici su gasile požar u naselju Stjepan Polje, gdje je gorio silos u tvornici drvenog peleta.

Snježne padavine izazvale su probleme u snabdijevanju električnom energijom u više tuzlanskih naselja. Bez struje su Solina, Breške, Dolovi, Kojšino, Gornja Obodnica, Bare, Grabovica, Orašje i Par Selo, dok je jedna prijava stigla i iz Lipnice, gdje je drvo palo na dalekovod. Ekipe elektrodistribucije su na terenu i rade na otklanjanju kvarova, saopšetno je iz Civilne zaštite TK.

pročitajte i ovo

Vijesti

PVJ Srebrenik imala intervenciju u Dreniku, stabilno stanje na području TK

Vijesti

Požari u Tuzli: Skuter i klima uređaj uzrokovali intervencije vatrogasaca

Tuzla i TK

Klizište u Srebreniku i redukcije vode zbog suše

Tuzla i TK

Izdvojeno milion maraka za jačanje civilne zaštite u TK

Vijesti

Civilna zaštita TK pomaže u Jablanici, MFS Emmaus priprema stotine obroka

Kultura

Učenici Richmond Park School obradovali 21 porodicu u Tuzli i djecu u SOS selu Turija

BiH

Federalni veterinarski inspektori intenzivirali nadzore prerade mesa i pripreme suhomesnatih proizvoda

Politika

Prijevremeni izbori za predsjednika RS: Danas izborna šutnja

Istaknuto

Bajraktarevićeva majstorija u konkurenciji za najbolji gol kvalifikacija: Evo gdje možete glasati

Magazin

Zukan Helez podijelio sa građanima radosnu vijest

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]