Silos u Gračanici gorio tokom noći, vatrogasci intervenisali

Hidrometeorološki podaci za područje Tuzle jutros pokazuju temperaturu od 0 stepeni, vlažnost zraka 96 posto, pritisak 981 hPa te 13,5 litara padavina po kvadratnom metru, prema mjerenjima stanice HMS Bukovčić. Na brani HA Modrac u 07:00 sati izmjeren je vodostaj od 196,20 metara nad morem, što je za 13 centimetara više u odnosu na prethodno mjerenje, uz ispust od 1 kubni metar u sekundi.

Vatrogasne jedinice u Tuzlanskom kantonu imale su tokom protekla 24 sata nekoliko tehničkih intervencija, a u Gračanici su gasile požar u naselju Stjepan Polje, gdje je gorio silos u tvornici drvenog peleta.

Snježne padavine izazvale su probleme u snabdijevanju električnom energijom u više tuzlanskih naselja. Bez struje su Solina, Breške, Dolovi, Kojšino, Gornja Obodnica, Bare, Grabovica, Orašje i Par Selo, dok je jedna prijava stigla i iz Lipnice, gdje je drvo palo na dalekovod. Ekipe elektrodistribucije su na terenu i rade na otklanjanju kvarova, saopšetno je iz Civilne zaštite TK.