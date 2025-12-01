Sindikati pritiskaju Vladu: Evo koliko bi radnici mogli zarađivati u 2026.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović istakao je da minimalna plata u 2026. mora porasti na 1.200 KM, uz jasno definisane platne razrede vezane za stručnu spremu.

Nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH, Kurtović je naveo da, ukoliko bi minimalac iznosio 1.200 KM, onda bi radnik sa SSS trebao primati 1.400 KM a sa VSS 1.600 KM.

– Iznos za koji su umanjeni doprinosi je trebao biti dodat na plate radnika, a ne da određeni poslodavci to zadrže za sebe i zato očekujemo da Vlada FBiH na narednoj sjednici ESV-a dostavi spisak poslodavaca koji su tako postupili – naglasio je Kurtović.

Predsjedavajući ESV-a Safudin Čengić izjavio je da vjeruje da će sva tri socijalna partnera pronaći adekvatno rješenje za minimalnu platu u 2026.

Poručio je da i predstavnici sindikata i poslodavaca i Vlade FBiH moraju biti odgovorni i voditi računa da nijednim postupkom ne dovedu u pitanje opstojnost radnog mjesta ili firme.

Kao pozitivan primjer platnih razreda naveo je da su Sindikat zaposlenih u saobraćaju i poslodavci iz tog sektora u 2016. dogovorili da je minimalna plata ona koju utvrdi Vlada FBiH i da radno mjesto sa SSS prima veću platu za 10 posto, a sa VSS 20 posto veću od minimalne.