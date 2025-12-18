Poznato za koliko bi mogla biti povećana minimalna plata u FBiH

Minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine mogla bi u narednoj godini porasti za oko 2,7 posto, pokazuju preliminarni podaci predstavljeni na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Federacije BiH.

Federalni ministar finansija Toni Kraljević pojasnio je da se obračun minimalne plate vrši prema metodologiji usvojenoj 2022. godine, koja se temelji na dva jednako ponderisana parametra, rastu potrošačkih cijena i rastu realnog bruto društvenog proizvoda. Kako je naveo, rast potrošačkih cijena u prvih devet mjeseci ove godine iznosio je 3,6 posto, dok je rast bruto društvenog proizvoda u prvih šest mjeseci bio 1,8 posto, što zbirno daje indikativno povećanje minimalne plaće od oko 2,7 posto.

Kraljević je istakao da konačnu odluku o visini minimalne plaće Vlada Federacije BiH može donijeti tek nakon objave zvaničnih statističkih podataka Federalnog zavoda za statistiku. Dodao je da je na sjednici postignut dogovor da se minimalna plaća za 2026. godinu utvrdi u skladu s važećom metodologijom.

Na sjednici je otvoreno i pitanje dnevnica za službena putovanja. Prema riječima ministra finansija, očekuje se da Ministarstvo pravde pripremi prijedlog o njihovom povećanju, te da bi od 1. januara 2026. godine mogao biti utvrđen novi maksimalni iznos dnevnica na području Federacije BiH.

Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić potvrdio je da je na sjednici postignuta saglasnost svih socijalnih partnera o načinu utvrđivanja minimalne plaće. Naglasio je da će Vlada FBiH, nakon što budu dostupni svi relevantni podaci, donijeti odluku u skladu s metodologijom koja je objavljena u Službenim novinama 2022. godine. Čengić je dodao da je razmatrano i povećanje dnevnica za službena putovanja, pri čemu je prijedlog ESV-a da one iznose 45 KM.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe FBiH Samir Kurtović ocijenio je da je sjednica protekla u konstruktivnom socijalnom dijalogu između sindikata, poslodavaca i Vlade. Istakao je da sindikat insistira na povećanju plata i zaštiti radničkih prava, te da metodologija jasno pokazuje potrebu za rastom minimalne plaće. Najavio je i da će sindikat u januaru predložiti opći kolektivni ugovor kojim bi se na jedinstven način definirala prava radnika, uključujući topli obrok i druga primanja.

Socijalni partneri ocijenili su da je postignuti dogovor trenutno najbolje rješenje, uz očekivanje da će Vlada Federacije BiH u narednom periodu donijeti odluku o minimalnoj plaći u skladu s važećom metodologijom i zvaničnim statističkim pokazateljima.