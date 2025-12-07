Privrednici u FBiH: Povećanje minimalne plate bez smanjenja doprinosa ugroziće mala i srednja preduzeća

Udruženje malih i srednjih privrednika Federacije BiH saopćilo je da ni nakon zvaničnog zahtjeva nisu dobili odgovor Vlade FBiH o prisustvu sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća na kojoj se raspravljalo o minimalnoj plati. Kako navode, zahtjev je uredno predat na protokol, ali „nikakav odgovor nije stigao“.

„Nedostatak komunikacije sa sektorom koji zapošljava najveći broj radnika i stvara najveći dio prihoda smatramo neprihvatljivim i neodgovornim“, poručuju iz udruženja.

Privrednici podsjećaju da je Vlada FBiH ranije najavila smanjenje doprinosa od 1. januara 2026. godine, dok sada tvrdi da to „nije moguće zbog nedostatka sredstava u budžetu“. Ističu da je prema dostupnim podacima ove godine od privrede prikupljeno dodatnih 400 do 500 miliona KM, te postavljaju pitanje: „Kako je moguće da se sredstva mogu uzimati od privrede, a da se istovremeno tvrdi kako za rasterećenje nema prostora?“

Udruženje smatra nelogičnim da se u institucijama plate mogu povećavati „odmah i bez analiza“, dok se rast penzija označava kao „nemoguć ili preuranjen“. Posebno upozoravaju da bi povećanje minimalne plate bez smanjenja doprinosa najteže pogodilo mikro, mala i srednja preduzeća koja posluju s minimalnim maržama. Upozoravaju i na moguće posljedice po ekonomiju: rast inflacije, zatvaranje firmi, pad konkurentnosti i gubitak radnih mjesta.

„Privreda nije protiv većih plata. Tražimo održiv model u kojem se rast minimalne plate usklađuje sa smanjenjem nameta, a ne da se teret jednostrano prebacuje na privrednike“, navodi se u saopćenju.

Udruženje najavljuje pokretanje šire informativne kampanje kako bi javnost i donosioci odluka dobili „potpunu sliku o ekonomskim posljedicama sada predloženog modela povećanja minimalne plate“. Istovremeno pozivaju institucije na transparentnost, dijalog i ispunjenje ranije datih obećanja o smanjenju doprinosa.

„Privreda je spremna na razgovor, ali neće više šutjeti dok se odluke koje utiču na sudbinu hiljada radnih mjesta donose iza zatvorenih vrata“, zaključuju iz Udruženja malih i srednjih privrednika FBiH.