Selma Jatić
Privrednici predlažu model minimalne plate 1000+45+60

Udruženje malih i srednjih privrednika Federacije Bosne i Hercegovine (UMSP) uputilo je Vladi FBiH i Ekonomsko-socijalnom vijeću prijedlog mjera za uređenje minimalne plate i neoporezivih dodataka, s ciljem očuvanja stabilnosti realnog sektora i poboljšanja položaja radnika s najnižim primanjima.

Tri mjere

U dokumentu, koji je upućen premijeru Vlade FBiH Nerminu Nikšiću, predložene su tri mjere koje bi, prema navodima UMSP-a, trebale omogućiti predvidiv i održiv sistem obračuna plata u Federaciji BiH.

Prva mjera odnosi se na usklađivanje minimalne plate sa zvaničnom godišnjom stopom inflacije. Prema dostupnim podacima, stopa inflacije iznosi oko 4,5 posto, a cilj ove mjere je očuvanje realne vrijednosti minimalne plate, uz izbjegavanje naglog rasta troškova za poslodavce. Kao primjer se navodi da bi minimalna plata od 1.000 KM, nakon usklađivanja, iznosila 1.045 KM.

Druga mjera predviđa uvođenje obaveznog neoporezivog dodatka od 60 KM uz minimalnu platu. Taj dodatak bi se isplaćivao kao posebna stavka u obračunu plate, u punom neto iznosu, bez obračuna poreza i doprinosa i bez povećanja bruto osnovice poslodavca. Prema obrazloženju UMSP-a, na ovaj način bi se omogućio stvarni rast neto primanja radnika s najnižim platama, bez dodatnog finansijskog opterećenja privrede.

Treća mjera odnosi se na mogućnost isplate neoporezivog dodatka od 4,5 posto radnicima čija su primanja iznad minimalne plate. Riječ je o opcionalnoj mjeri koja bi zavisila od mogućnosti poslodavca, a njen cilj je očuvanje platnih razreda i sprječavanje narušavanja odnosa među platama u preduzećima.

U obrazloženju prijedloga navodi se da je predloženi model fiskalno održiv, administrativno jednostavan i socijalno pravedan, te da ne zahtijeva povećanje doprinosa niti dodatno opterećenje realnog sektora. UMSP smatra da bi se njegovom primjenom izbjegla dalja destabilizacija privrede, koja je već suočena s rastom troškova poslovanja.

Udruženje je predložilo da Vlada FBiH razmotri i usvoji ovaj set mjera, te da se one počnu primjenjivati od 1. januara naredne godine, uz prethodne konsultacije sa socijalnim partnerima.

