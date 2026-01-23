Škobić u Lukavcu: Jačanje integriteta i dostojanstva sudske funkcije

Federalni ministar pravde Vedran Škobić sa saradnicom Anjom Kolovrat Rotim dana 22.01.2026. godine posjetio je Općinski sud u Lukavcu.

Tokom radne posjete na održanom sastanaku sa predsjednicom suda Enisom Hankić, razgovaralo se o značajnim pitanjima za unapređenje rada sudova, sa posebnim akcentom na osiguranju institucionalnih mehanizama za doprinos integritetu i dignitetu u obavljanju sudačke dužnosti i efikasne zaštite prava građana u postupcima pred sudom.

Potvrda saradnje za neovisno i profesionalno pravosuđe iskazana je i kroz lični angažman Federalnog ministra Škobića da prilikom posjete sudijama ovoga suda dodijeli službene toge.

Prvi put od ponovnog osnivanja Općinskog suda u Lukavcu 2012. godine, sudije imaju sudačku togu koju su prema Kodeksu sudačke etike u obnašanju svoje funkcije u sudnici dužni nositi.