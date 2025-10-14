Vlada TK nastavlja s realizacijom kapitalnih investicija, ponavlja se tender za izgradnju Općinskog suda u Lukavcu

Na temelju Protokola o načinu regulisanja međusobnih obaveza potpisanog između Vlade Tuzlanskog kantona, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Općinskog suda u Lukavcu i Grada Lukavac, kontinuirano se provode aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu, vidljivo je iz Informacije o aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu, koju je pripremilo Ministarstvo pravosuđa i uprave, a sa kojom se danas upoznala Vlada Tuzlanskog kantona.

Podsjećamo, Skupština Tuzlanskog kantona je, na prijedlog Vlade, 2023. godine donijela odluku o davanju podrške kupovini zemljišta čime je počela realizacija ovog kapitalnog projekta. U skladu s tim, izdvojeno je skoro 250.000 KM za kupovinu parcele na kojoj će biti buduća zgrada Suda. Nakon provedene procedure, Općinski sud u Lukavcu je pribavio glavni projekat i sve prateće elaborate, te osigurao potrebne naknade za izdavanje građevinske dozvole. Na ime ovih aktivnosti, iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu izdvojeno je 228.125 KM. Građevinska dozvola za izgradnju objekta izdata je u junu 2024. godine, a u junu 2025. godine produžen je njen rok važenja. Kako se vidi iz razmatrane Informacije, sve aktivnosti provode se pod nadzorom i uz podršku Ministarstva pravosuđa i uprave TK.

Kao dio programa kapitalnih ulaganja finansiranih iz kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije BiH, Vlada Tuzlanskog kantona je osigurala 2,5 miliona KM za izgradnju nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu, a Općinski sud u Lukavcu je pokrenuo postupak javne nabavke radova. Postupak je proveden putem otvorenog postupka, a nakon otvaranja i ocjene pristiglih ponuda, utvrđeno je da pet ponuda prelazi planirani budžet, dok jedna nije ispunila formalne uslove, odnosno nije adekvatno uvezala predatu dokumentaciju. Stoga je donesena odluka o poništenju postupka, uz obavezu pripreme nove tenderske dokumentacije i ponovnog raspisivanja javne nabavke.

Realizacija ovog projekta predstavlja značajan iskorak u unapređenju uslova rada pravosudnih institucija u Lukavcu, čime će biti osigurani savremeni, funkcionalni i sigurni prostorni kapaciteti u skladu s potrebama građana i pravosudnog sistema.