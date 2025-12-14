Slaven Kovačević kandidat DF-a za člana Predsjedništva BiH na izborima 2026.

Predsjedništvo Demokratske fronte na današnjoj sjednici donijelo je odluku o kandidaturi za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na Općim izborima 2026. godine.

Kandidat Demokratske fronte za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda je Slaven Kovačević, saznaje Fena iz ove stranke.

Aktuelni predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Demokratske fronte Željko Komšić nema pravo kandidature na narednim Općim izborima, s obzirom na to da je već obavljao dva uzastopna mandata.

Tokom predavanja povodom Dana nezavisnosti BiH prošle godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Komšić je, odgovarajući na pitanje jedne studentice o mogućem nasljedniku, naveo da je „našao zamjenika“, ali tada nije otkrio o kome je riječ.

Podsjeća se da je Slaven Kovačević ranije bio savjetnik u Komšićevom kabinetu, kao i podnosilac zahtjeva na osnovu kojeg je Evropski sud za ljudska prava 2023. godine donio prvostepenu presudu kojom je utvrđen novi oblik diskriminacije u ustavnopravnom poretku Bosne i Hercegovine, vezano za njegovu nezastupljenost u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i Predsjedništvu BiH.

Međutim, Evropski sud za ljudska prava je ove godine poništio tu prvostepenu presudu, uz obrazloženje da u tom slučaju nije došlo do povrede ljudskih prava.

Slaven Kovačević se žalio da nije mogao glasati za kandidate po svom izboru na Općim i predsjedničkim izborima 2022. godine.