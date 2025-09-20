DF: HDZ i Trojka pokušavaju staviti pravosuđe pod političku kontrolu

Zastupnici Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH oštro su osudili prijedlog Zakona o sudskim vještacima, tvrdeći da bi njegovo usvajanje omogućilo HDZ-u BiH potpunu političku kontrolu nad procesima u pravosuđu.

Kako ističu, zakon predviđa da ministar pravde FBiH, koji dolazi iz redova HDZ-a, formira Komisiju ovlaštenu da imenuje i razrješava vještake u Federaciji, čiji bi nalazi imali ključnu ulogu u procesima koje vodi Posebni odjel za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala Federalnog tužilaštva (POSKOK).

Demokratska fronta tvrdi da je riječ o dogovoru između Dragana Čovića i premijera FBiH Nermina Nikšića, kojim se pravosuđe stavlja pod politički utjecaj, te apeluje na zastupnike da na sjednici zakazanoj za 25. septembar odbace ovakav prijedlog.

Podršku njihovim stavovima dali su i glavni federalni tužilac Munib Halilović i predsjednica Vrhovnog suda FBiH Vesna Stanković-Ćosović, koji su u pismu resornom ministarstvu upozorili na štetne posljedice donošenja zakona.

Demokratska fronta poručuje da je cilj „Trojke“ i HDZ-a smanjenje kapaciteta POSKOK-a i sprječavanje procesuiranja korupcije unutar vlastitih redova, što smatraju nedopustivom politizacijom pravosuđa.