Sletio prvi avion, zvanično otvorena Wizz Air baza Tuzla

Wizz Air baza Tuzla danas je i zvanično otvorena slijetanjem prvog aviona ove aviokompanije na Međunarodni aerodrom Tuzla, čime je potvrđen povratak Wizz Aira u Tuzlu sa stalno baziranim avionom i proširenom mrežom letova prema Evropi. Ovim događajem započinje nova faza rada aerodroma i jačanja njegove uloge u regionalnom avio saobraćaju.

Dolazak prvog baznog aviona označava operativni početak baze, koja će omogućiti stabilniji i pouzdaniji red letenja, veći broj direktnih linija i veću fleksibilnost u planiranju putovanja za putnike iz Tuzlanskog kantona i šire regije. Wizz Air baza Tuzla time ponovo pozicionira ovaj aerodrom kao važno polazište za niskobudžetna putovanja prema brojnim evropskim destinacijama.

Otvaranjem baze već su pokrenuti direktni letovi prema Malmöu u Švedskoj, Kölnu i Hamburgu u Njemačkoj, te Maastrichtu u Holandiji, čime su putnicima dostupne linije koje su posebno važne kako za dijasporu, tako i za turistička i poslovna putovanja. Povratak baznog aviona dodatno smanjuje rizik od otkazivanja letova i omogućava efikasnije upravljanje operacijama.

Značaj Wizz Air baze Tuzla dodatno će rasti od marta naredne godine dolaskom i drugog aviona u bazu, kada su najavljene nove linije prema Berlinu i Frankfurt Hahnu u Njemačkoj, Parizu Beauvais u Francuskoj, Göteborg Landvetteru u Švedskoj, Bratislavi u Slovačkoj i Larnaki na Kipru. Ove destinacije znatno proširuju izbor letova i povezanost Tuzle sa ključnim evropskim gradovima.

Karte za sve dostupne i najavljene linije već su u prodaji putem zvanične web stranice aviokompanije Wizz Air, kao i na šalteru prodaje karata Međunarodnog aerodroma Tuzla. Otvaranjem baze i slijetanjem prvog baznog aviona, Wizz Air baza Tuzla dobija i simboličan i operativni početak, koji se već sada smatra jednim od najznačajnijih iskoraka za dalji razvoj aerodroma i avio saobraćaja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.