Sloboda Eneroginvest ubjedljivo savladala Basket Živinice

Košarkaši Slobode Energoinvest savladali su ekipu Basketa iz Živinica u susretu 8. kola MaxBet Lige BiH rezultatom 82:65.

Gosti su u prvom poluvremenu bili ravnopravan protivnik i na odmor otišli s prednošću 39:41, a ekipe su se smjenjivale u vodstvu tokom cijelog dijela igre. U nastavku susreta Sloboda je podigla intenzitet, brzo preokrenula rezultat i stvorila dvocifrenu prednost na koju gosti nisu uspjeli odgovoriti, iako nisu odustajali do kraja. Najveća razlika iznosila je +18. Konačan rezultat po četvrtinama glasio je 26:22, 13:19, 25:12 i 18:12.

Najbolji u dresu Slobode bili su Sani Čampara sa 23 poena, Vladimir Tomašević sa 22 i Jovan Štulić sa 16 poena. Kod gostiju najefikasniji su bili Malik Lamont Mcconell sa 14 i Alonzo Anthony Wolker sa 12 poena.

Sloboda Energoinvest u srijedu igra meč ABA 2 lige protiv Mornara iz Bara.