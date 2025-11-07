Sloboda gostuje Bosni Visoko u derbiju 7. kola Premijer lige BiH

Jasmina Ibrahimović
Foto: RK Sloboda

U okviru 7. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u rukometu, ekipa Slobode ovog vikenda gostuje u Visokom, gdje će odmjeriti snage s domaćinom, ekipom Bosne Visoko. Utakmica će biti odigrana u subotu, s početkom u 18:30 sati, u sportskoj dvorani KSC „Mladost“.

Susret dolazi u važnom trenutku za oba tima, koji traže nove bodove i bolju poziciju na tabeli nakon promjenjivih rezultata u dosadašnjem dijelu sezone. Navijači u Visokom očekuju dobru atmosferu i borbenu utakmicu, s obzirom na dugogodišnje rivalstvo između ova dva kluba.

Utakmica Bosna Visoko – Sloboda igra se u okviru Premijer lige BiH, a organizatori pozivaju ljubitelje rukometa da svojim prisustvom podrže ekipe i uživaju u sportskom nadmetanju.

