Adnan Bašić podnio ostavku na mjesto selektora rukometašica BiH

Adnan Bašić podnio je ostavku na mjesto selektora seniorske ženske rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.

U pismu upućenom Upravnom odboru Rukometnog saveza BiH naveo je da je odluku donio nakon dužeg razmišljanja, osvrnuvši se na period proveden na klupi reprezentacije, uspješne pretkvalifikacije, pobjede protiv Estonije, Velike Britanije i Italije u Cazinu.

Bašić je istakao da je ponosan što je vodio reprezentaciju, ali i na igračice koje su se odazivale i, kako je naveo, uvijek davale maksimum. Dodao je da je pozivao najbolje igračice iz Bosne i Hercegovine, ali da se suočavao s brojnim problemima prilikom okupljanja, uključujući neodazivanje igračica zbog obaveza, povreda, školovanja, posla ili drugih razloga.

Naglasio je i da je funkciju obavljao bez ugovora i plate, iz ljubavi prema reprezentaciji, te da je zbog obaveza prema nacionalnom timu zapostavio i privatni posao.

Iz Rukometnog saveza BiH zahvalili su Bašiću na angažmanu i doprinosu, navodeći da je reprezentaciju preuzeo u teškom trenutku i dao svoj maksimum. Bašiću su poželjeli uspjeh u nastavku karijere i privatnom životu.