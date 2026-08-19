Smijenjen direktor N1 BiH Amir Zukić

Dugogodišnji direktor televizije N1 Bosna i Hercegovina Amir Zukić smijenjen je danas s te funkcije, nakon što je novi vlasnik preuzeo upravljanje kompanijama u okviru kojih posluje N1 BiH.

Kako piše Klix.ba, upravljanje kompanijama Adria News d.o.o. Sarajevo i Adria News BH Production preuzima vlasnik Alpac Capitala Pedro David Vargas zajedno sa svojim najbližim saradnicima.

Zukić je bio dio međunarodnog tima koji je učestvovao u pokretanju N1 televizije, a na poziciji direktora proveo je gotovo 12 i po godina. U tom periodu rukovodio je kompanijama i timom od skoro 100 zaposlenih.

Tokom njegovog mandata N1 se pozicionirao kao jedna od gledanijih televizijskih stanica u Bosni i Hercegovini, dok je portal ovog medija godinama među najposjećenijim informativnim portalima u zemlji.

Amir Zukić direktorsku funkciju obavljao je i u periodu kada je većinski vlasnik grupacije bio američki KKR, a potom i britanski BC Partners.

Do promjene je došlo prvog dana nakon što je portugalski Alpac Capital preuzeo vlasništvo, kada je Zukić smijenjen s funkcije direktora.

Slične promjene dešavaju se i u Srbiji, gdje je Alpac Capital upisan kao vlasnik više medija, među kojima su N1 televizija, Nova.rs, Radar, Danas i televizija Nova.