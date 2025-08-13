Smokva: Sezonsko voće puno zdravlja i koristi za kožu

Smokva je voće bogato hranljivim materijama i vitaminima, s malo kalorija, pa je odličan dodatak ishrani, posebno u sezoni.

Svježa smokva teži oko 40 grama i sadrži oko 30 kalorija, prirodne šećere, vlakna, bakar, magnezij, kalij, vitamine B6, B1, B2 i K. Dok su svježe smokve lagana i zdrava užina, suhe sadrže znatno više šećera i kalorija, pa ih treba konzumirati umjereno.

Zdravstveno, smokve pomažu probavi, djeluju kao prebiotik, mogu doprinijeti zdravlju krvnih sudova i kontroli šećera u krvi, a listovi smokve u laboratorijskim istraživanjima pokazuju antikancerogeno djelovanje.

Također, smokve povoljno utiču na kožu zahvaljujući vitaminima i antioksidansima, pomažu u hidrataciji, zaštiti od oštećenja sunca, smanjenju upala i blago eksfoliraju kožu.

Negativne strane uključuju mogućnost izazivanja dijareje ako se pretjera s unosom te potencijalne alergijske reakcije, posebno kod osoba alergičnih na polen breze ili prirodni lateks.

Smokve se mogu jesti svježe, suhe, koristiti listove za pripremu jela ili piti čaj od listova. Preporučena količina je dvije do tri svježe smokve dnevno, dok se suhe preporučuju rjeđe zbog visokog sadržaja šećera.