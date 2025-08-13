Smokva: Sezonsko voće puno zdravlja i koristi za kožu

Adin Jusufović
Smokva je voće bogato hranljivim materijama i vitaminima, s malo kalorija, pa je odličan dodatak ishrani, posebno u sezoni.

Svježa smokva teži oko 40 grama i sadrži oko 30 kalorija, prirodne šećere, vlakna, bakar, magnezij, kalij, vitamine B6, B1, B2 i K. Dok su svježe smokve lagana i zdrava užina, suhe sadrže znatno više šećera i kalorija, pa ih treba konzumirati umjereno.

Zdravstveno, smokve pomažu probavi, djeluju kao prebiotik, mogu doprinijeti zdravlju krvnih sudova i kontroli šećera u krvi, a listovi smokve u laboratorijskim istraživanjima pokazuju antikancerogeno djelovanje.

Također, smokve povoljno utiču na kožu zahvaljujući vitaminima i antioksidansima, pomažu u hidrataciji, zaštiti od oštećenja sunca, smanjenju upala i blago eksfoliraju kožu.

Negativne strane uključuju mogućnost izazivanja dijareje ako se pretjera s unosom te potencijalne alergijske reakcije, posebno kod osoba alergičnih na polen breze ili prirodni lateks.

Smokve se mogu jesti svježe, suhe, koristiti listove za pripremu jela ili piti čaj od listova. Preporučena količina je dvije do tri svježe smokve dnevno, dok se suhe preporučuju rjeđe zbog visokog sadržaja šećera.

pročitajte i ovo

Magazin

Ljevoruki danas slave: Od genijalaca do navodnog prokletstva

Magazin

SAD odobrava kripto u penzionim fondovima, staking tokeni legalni

Magazin

Uspomena – nova pjesma Marine Nine Rmuš koja budi najdublje emocije

Magazin

Počinje sezona ambrozije, kako se zaštititi?

Magazin

Vaške i gnjide: Šokira koliko su i danas prisutne, evo kako ih ukloniti

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]