Zašto su smokve pravo blago za zdravlje?

Smokve su voće koje se s razlogom smatra jednim od najvrednijih darova Mediterana. Bogate su vlaknima, antioksidansima, vitaminima i mineralima, a istovremeno sadrže vrlo malo kalorija. Iako ih često nazivamo „voćem bez cvijeta“, njihovi sitni cvjetovi zapravo su skriveni unutar samog ploda, što smokvi daje jedinstvenu teksturu i aromu.

Prirodni štit od upala i slobodnih radikala

Smokve su izvor snažnih antioksidansa – fenolnih kiselina i flavonoida – koji pomažu organizmu da se izbori sa slobodnim radikalima nastalim zbog stresa, zagađenja, sunčeve svjetlosti ili nezdrave ishrane. Redovna konzumacija može smanjiti rizik od brojnih oboljenja, uključujući artritis, bolesti srca i određene vrste karcinoma.

Bolja probava i zdravija crijeva

Zahvaljujući visokom udjelu vlakana, smokve potiču redovitu probavu i pomažu u ublažavanju zatvora. Osim toga, sadrže prebiotike koji hrane korisne bakterije u crijevima i doprinose zdravom probavnom sistemu. Studije su pokazale da osobe koje svakodnevno jedu suhe smokve imaju manje probavnih tegoba.

Prirodna podrška tokom menstrualnih bolova

Suhe smokve mogu ublažiti simptome bolnih menstruacija, zahvaljujući spojevima koji smanjuju napetost i bol. Istraživanja su pokazala da žene koje su ih konzumirale redovno imaju blaže i kraće menstrualne tegobe u poređenju s onima koje su koristile druge prirodne pripravke.

Smokve i kontrola tjelesne težine

Iako su prirodno slatke, smokve su bogate vlaknima koja stvaraju osjećaj sitosti i pomažu u regulaciji šećera u krvi. Zbog toga su idealan izbor za zdrave međuobroke i mogu pomoći u održavanju zdrave tjelesne težine.

Potencijalna zaštita od karcinoma

Laboratorijska istraživanja pokazala su da određeni spojevi iz smokava mogu usporiti rast i širenje stanica raka. Iako su rezultati obećavajući, naučnici ističu da su potrebne dodatne studije na ljudima kako bi se potvrdila ta svojstva.

Šta sadrži jedna smokva?

Jedna svježa smokva srednje veličine ima oko 37 kalorija, manje od 10 grama ugljikohidrata i oko 1,5 grama vlakana. Suhe smokve su kaloričnije, ali i koncentriraniji izvor hranjivih tvari – kalija, kalcija, magnezija, željeza i cinka.

Kako ih jesti

Smokve se mogu jesti svježe, suhe ili kuhane. Odlično se slažu s orašastim maslacima, mogu se dodati u salate, kolače ili jednostavno jesti kao zdravi desert. Pečene smokve s medom ili balzamičnim octom pravi su delikates.

Kada biti oprezan

Iako su smokve blagotvorne, kod osoba osjetljivih na lateks ili pelud breze mogu izazvati alergijsku reakciju. Zbog visokog udjela prirodnih šećera i FODMAP spojeva, u većim količinama mogu izazvati nadutost ili probavne tegobe.