Postupci SNSD-a dokaz su da je politika ove stranke kapitulirala pred institucijama Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz SDP-a BiH.

U saopćenju se navodi da je prihvatanje realnosti i odluka sistema postalo vidljivo kroz odazivanje pravosudnim organima, poduzimanje legalnih pravnih koraka u odnosu na izrečene presude, te posljednju odluku SNSD-a o učešću na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

“Građani ovog dijela države moraju shvatiti da je politika koju je SNSD promicao, negiranje institucija, pozivanje na neposluh i navodno blokiranje provođenja presuda, bila samo iluzija prodavana potencijalnim glasačima radi opstanka na vlasti”, poručeno je iz SDP-a.

Ova stranka naglašava da podržava poštivanje institucija u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH.

“Posebno smo zadovoljni što su u ovom mandatu stvorene političke i pravne pretpostavke za konačan obračun institucija sa svima onima koji rade protiv interesa građana i godinama podrivaju vladavinu prava”, navode iz SDP-a BiH.

Kako je istaknuto, SDP će na predstojećim izborima podržati kandidata opozicije, ali uz obavezu poštivanja pravnog okvira i institucija na svim nivoima vlasti, te posvećenost reformama koje vode ka stabilnosti, evropskom putu i boljitku građana.