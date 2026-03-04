Španija demantovala Bijelu kuću: „Nismo pristali na vojnu saradnju sa SAD“

Španski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares odlučno je negirao tvrdnje da je Španija pristala na vojnu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon tenzija oko korištenja španskih vojnih baza tokom američko-izraelskih napada na Iran.

U izjavi za radio Cadena SER, Albares je odbacio navode iz Washingtona, naglasivši da stav španske vlade nije promijenjen. Kako je rekao, pozicija Madrida u vezi sa ratom na Bliskom istoku, bombardovanjem Irana i korištenjem vojnih baza ostaje potpuno ista.

Ova reakcija uslijedila je nakon izjava glasnogovornice Bijele kuće Karoline Leavitt, koja je ranije rekla novinarima da je Španija pristala na saradnju s američkom vojskom. Ona je tvrdila da su španske vlasti promijenile stav nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio prekidom trgovinskih odnosa sa tom evropskom državom.

Trump je tu prijetnju iznio nakon što je Madrid zabranio američkoj vojsci da koristi baze na španskoj teritoriji za pokretanje napada na Iran.

Govoreći novinarima u Ovalnom uredu tokom susreta s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, Trump je poručio da će Sjedinjene Američke Države prekinuti svu trgovinu sa Španijom zbog takve odluke.