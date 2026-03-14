Spavat ćemo sat kraće: Evo kada počinje ljetno računanje vremena

Iako su dani već primjetno duži, prelazak na ljetno računanje vremena i dalje se smatra jednim od simbola dolaska proljeća i dužih večeri. U 2026. godini promjena nas očekuje krajem marta.

Kada pomjeramo sat

Ljetno računanje vremena u 2026. godini počinje u noći sa subote na nedjelju, 29. marta.

U 2 sata ujutro kazaljke na satu pomjeraju se jedan sat unaprijed, na 3 sata. To znači da ćemo te noći spavati sat manje, ali ćemo od nedjelje imati više dnevnog svjetla u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Zašto se sat još uvijek pomjera

Iako se već godinama na nivou Evropske unije raspravlja o ukidanju pomjeranja sata, konačna odluka još uvijek nije provedena u svim državama članicama.

Ljetno računanje vremena prvobitno je uvedeno zbog uštede energije, dok se danas često ističu prednosti dužeg dana za turizam, rekreaciju i opće blagostanje.

Kako se raspored dana u kalendaru svake godine mijenja, tako se mijenja i tačan datum prelaska na ljetno računanje vremena. Nekada posljednja nedjelja u martu pada ranije, a nekada kasnije u mjesecu.

U 2026. godini posljednja nedjelja u martu pada 29. marta, zbog čega će se promjena sata dogoditi nešto ranije nego prethodne godine. Samo pravilo ostaje isto, mijenja se samo datum u kalendaru.

Važne informacije za 2026. godinu

Datum prelaska na ljetno računanje vremena je nedjelja, 29. mart.

Kazaljke se pomjeraju unaprijed, sa 2:00 na 3:00 sata.

To znači da ćemo spavati jedan sat kraće, ali će dan trajati duže.

Zimsko računanje vremena vraća se u posljednjoj nedjelji oktobra, odnosno 25. oktobra 2026. godine.