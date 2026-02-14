Ove godine ljetno računanje vremena stiže ranije, evo zašto

U 2026. godini kazaljke na satovima će se promijeniti ranije nego prethodne godine. Zašto se datum mijenja i koje fiksno pravilo stoji iza toga?

Ljetno računanje vremena doći će iznenađujuće rano 2026. godine. To nije zbog političke odluke ili iznimke, već fiksnog pravila EU koje svake godine zbunjuje mnoge ljude.

U 2026. godini kazaljke na satovima će se pomaknuti unaprijed u noći na nedjelju, 29. marta, pišu njemački mediji. Prethodne godine to je bilo 30. marta. Zašto je to tako?

Razlog za raniju promjenu vremena je jednostavan: U Njemačkoj i širom EU-a već godinama vrijedi isto pravilo – promjena se uvijek događa posljednje nedjelje u martu (a u jesen posljednje nedjelje u oktobru). Budući da dani u sedmici u kalendaru svake godine padaju drugačije, pomiče se i tačan datum. Ponekad je posljednja nedjelja kasnije, ponekad ranije u mjesecu, prenosi Fenix magazin.

Upravo će se to dogoditi 2026.: Posljednja nedjelja u mart pada 29. marta, zbog čega će i promjena vremena biti ranije u usporedbi s prethodnom godinom. Samo pravilo, međutim, ostaje nepromijenjeno – samo kalendarski datum, navode njemački mediji.

Kako funkcioniše prelazak na ljetno računanje vremena 2026.?

Kazaljke na satovima će se pomaknuti unaprijed 29. marta.

U 2 sata ujutro, zapravo će biti 3 sata ujutro.

Kao i obično, kazaljke na satu će 29. marta u 2 sata ujutro pomaknuti unaprijed na 3 sata ujutro. Izgubit će se sat sna, ali će dati zato biti dulji. Za one koji žele zapamtiti: U martu se satovi pomiču unaprijed, u oktobru se pomiču unatrag.