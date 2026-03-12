Kada prelazimo na ljetno računanje vremena?

Uskoro nam slijedi promjena u računanju vremena. Ljetno računanje vremena u 2026. godini počinje u noći sa subote na nedjelju, 29. marta. U dva sata ujutro kazaljke na satu pomjeraju se jedan sat unaprijed, na tri sata.

To znači da ćemo te noći spavati jedan sat kraće, ali ćemo od nedjelje imati duže dnevno svjetlo u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Iako se već godinama na nivou Evropske unije raspravlja o ukidanju pomjeranja sata, konačna odluka još uvijek nije provedena u svim državama članicama.

Ljetno računanje vremena prvobitno je uvedeno zbog uštede energije, dok se danas često ističu i druge prednosti, poput dužeg dana za boravak na otvorenom, turizam i rekreaciju.