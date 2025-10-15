Špirić: Pokušaj da se Dom naroda pretvori u ‘građanski’ suprotan njegovoj ustavnoj ulozi

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio je na konferenciji za medije da tokom njegovog mandata nije bilo blokade rada Doma naroda, već pokušaja da se politički dogovor predstavi kao institucionalna opstrukcija. Špirić je poručio da bez unutrašnjeg dijaloga i konsenzusa Bosna i Hercegovina ne može napredovati ka Evropskoj uniji.

Istaknuo je da je od 16. februara 2025., tokom njegovog predsjedavanja, održana jedna redovna i devet hitnih sjednica, na kojima su usvojena četiri zakona, devet prijedloga zakona i data saglasnost za ratifikaciju 29 sporazuma/ugovora.

Špirić je odbacio optužbe da je SNSD blokirao rad Doma naroda, naglašavajući da neposjedovanje kvoruma nije isto što i blokada. Podsjetio je da Ustav BiH jasno definira da kvorum čine po tri delegata iz svakog konstitutivnog naroda, te da svi klubovi imaju jednaku mogućnost odlučivanja.

Prema njegovim riječima, uz podršku opozicije iz Republike Srpske, pokušala se prepakovati parlamentarna većina bez izbornog legitimiteta, s ciljem da se zaustavi evropski put BiH.

– SNSD je nosio dio tereta evropskog puta BiH, uprkos pokušajima da se taj proces blokira. Evropski put se ne može graditi bez političkog konsenzusa, a pokušaj da se Dom naroda pretvori u ‘građanski dom’ ili ‘dom partije’ je suprotan ustavnoj ulozi tog tijela – kazao je Špirić.

Govoreći o izboru glavnog pregovarača BiH za EU, Špirić je naveo da to mjesto pripada predstavnicima srpskog naroda, te smatra da je Ana Trišić Babić najkompetentnija za tu funkciju, iako nije donesena zvanična odluka. Dodao je da je neprihvatljivo da se kandidati bliski SNSD-u unaprijed odbacuju, što prema njegovom mišljenju predstavlja stvarnu blokadu evropskog puta.

– Pozivam sve političke aktere da se vrate za pregovarački sto i da se odluke donose u skladu s Ustavom i poslovnikom. Pokušaji djelovanja izvan tih okvira neće imati podršku SNSD-a i predstavnika Republike Srpske. Bez razgovora, dogovora i dijaloga, ova zemlja neće napraviti iskorak. Neće biti uspjeha bez unutrašnjeg razumijevanja. Da bismo imali prijatelje izvana, moramo biti prijatelji jedni s drugima – poručio je Špirić.

Najavio je da sutra predsjedavanje Domom naroda preuzima Kemal Ademović, te izrazio spremnost da kao član kolegija doprinese prohodnosti tamo gdje postoji politički konsenzus. Upozorio je da će se njegov nasljednik suočiti sa sličnim izazovima, te još jednom pozvao na odgovornost, dijalog i poštivanje ustavnih procedura.