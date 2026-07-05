Šta ne biste trebali raditi u avionu: Ovu naviku mnogi putnici imaju tokom leta

Šta ne biste trebali raditi u avionu pitanje je o kojem mnogi putnici ne razmišljaju, posebno kada je riječ o odlasku u toalet bez obuće.

Mnogi putnici nakon ulaska u avion izuju obuću kako bi im let bio udobniji, naročito na dužim relacijama. Iako se ta navika na prvi pogled čini bezazlenom, problem nastaje kada putnici bosi ili samo u čarapama odlaze u avionski toalet.

Podovi u toaletima aviona tokom leta mogu biti zaprljani različitim tečnostima, a putnici najčešće ne znaju šta se zaista nalazi na površinama po kojima hodaju. Zbog toga se preporučuje da se u toalet nikada ne ulazi bez obuće.

Kontakt sa nečistim površinama može predstavljati rizik, posebno ako osoba ima sitne ranice ili oštećenja na koži. Bakterije, virusi i gljivice mogu se zadržavati na vlažnim površinama, zbog čega je obuća važna zaštita tokom leta.

Šta ne biste trebali raditi u avionu ne odnosi se samo na izuvanje obuće. Jedna od čestih grešaka putnika je i dolazak na aerodrom s pasošem kojem uskoro ističe rok važenja. Pravila se razlikuju od države do države, pa je prije putovanja važno provjeriti koliko dugo pasoš mora važiti nakon ulaska u zemlju.

Putnicima se savjetuje i da ne polaze na put bez putnog osiguranja, posebno ako putuju van Bosne i Hercegovine. Neplanirane situacije, zdravstveni problemi ili potreba za ljekarskom pomoći mogu stvoriti dodatne troškove.

Također, nije preporučljivo oslanjati se na to da će kabinsko osoblje uvijek imati lijekove koji su putniku potrebni. Osobe koje koriste terapiju ili imaju zdravstvene tegobe trebale bi neophodne lijekove ponijeti sa sobom u ručnom prtljagu.

Šta ne biste trebali raditi u avionu najčešće se svodi na male navike koje putnici zanemaruju, ali upravo one mogu uticati na zdravlje, sigurnost i bezbrižnost tokom putovanja.