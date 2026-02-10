Stanivuković zadržan na granici sa Hrvatskoj, morao platiti i kaznu

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković danas je zadržan na ulazu u Hrvatsku, o čemu je javnost obavijestio putem društvenih mreža. Naveo je da je tom prilikom morao platiti novčanu kaznu od 700 eura zbog govora koji je ranije održao na području Like i Dalmacije, naglasivši da je kaznu podmirio jer poštuje propise druge države.

Prema njegovim riječima, razlog zbog kojeg se obratio javnosti jeste učestalo zaustavljanje i detaljna kontrola na granici nakon tog događaja. Tvrdi da ga hrvatska granična policija prilikom gotovo svakog ulaska u zemlju izdvaja i pretresa.

Sporni govor održao je u Gračacu tokom Svetosavske akademije, gdje je, kako navode hrvatski mediji, spominjao i veličao Republiku Srpsku Krajinu, tvorevinu koja je postojala tokom rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine, što je izazvalo brojne reakcije i kritike.

Stanivuković je istakao da, prema njegovim saznanjima, kontrole nisu bile usmjerene samo na njega, već i na osobe iz njegovog okruženja koje su s njim boravile u tim krajevima u proteklom periodu. Upitao je kakvu poruku takav odnos šalje, posebno u kontekstu različitih pogleda na događaje iz prošlosti.

Poručio je i da želi razvijati korektne odnose sa susjedima te da će od hrvatskog konzulata, Vlade i policijskih organa zatražiti zvanično objašnjenje zbog, kako navodi, kontinuiranog postupanja. Dodao je da Banja Luka neće odgovarati recipročnim mjerama i da vjeruje u bolje odnose u budućnosti.