Stanje na putevima: Pojačana frekvencija vozila širom BiH

Stanje na putevima

Prema jutrošnjem izvještaju BIHAMK-a, prvog radnog dana u sedmici očekuje se pojačana frekvencija vozila, naročito u zonama gradskih centara širom Bosne i Hercegovine. Saobraća se po pretežno suhom kolovozu, dok je u kotlinama i na višim predjelima mjestimično moguća pojava magle koja smanjuje vidljivost, zbog čega se vozačima savjetuje oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina. Vozila do 3,5 tone mogu koristiti alternativne pravce preko Kalinovika, gdje ima 19 kilometara makadamske ceste, kao i preko Grebka, dok teretna vozila saobraćaju preko Rogatice i Goražda.

Na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever–Podlugovi u toku je izgradnja bukobrana, pa je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen.

Zbog učestalih odrona vozači se upozoravaju na dionice Bihać–Srbljani–Bosanska Krupa, Donji Vakuf–Jajce–Crna Rijeka–Banja Luka, Turbe–Karanovac, Bugojno–Kupres, Jablanica–Prozor, Konjic–Jablanica–Mostar–Doljani i Rogatica–Višegrad. Mogući su i povremeno jaki udari vjetra, a iz BIHAMK-a podsjećaju na obavezno posjedovanje zimske opreme.

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone vozila na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, dok su na ostalim prelazima zadržavanja do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, EES, moguća su dodatna zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak i dalje zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.