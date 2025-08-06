Stanje u TK: Vodostaji, radovi i novo klizište

Nedžida Sprečaković
Vatrogasci u Bosni i Hercegovini gase požar na otvorenom prostoru tokom proljeća. Prvi maj. Roštilj, Otovreni požar. Šumski požar.
Foto ilustracija/ Vatrogasne jedinice u BiH bilježe povećan broj intervencija s dolaskom toplijih dana, često zbog neopreznog paljenja korova.

Prema jutrošnjem izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, stanje na terenu obilježavaju stabilni vodostaji, radovi na više regionalnih cesta, evidentirani požari i aktivirano novo klizište.

Jutros u 7 sati temperatura zraka u Tuzli iznosila je 14°C, relativna vlažnost bila je 95%, a atmosferski pritisak 986 hPa, podaci su Hidrometeorološke stanice Bukovčić Tuzla.

Vodostaj na brani Hidroakumulacije Modrac iznosio je 197,03 metra nadmorske visine, što je jedan centimetar više u odnosu na prethodna 24 sata. Tačka preljeva je na 200 metara nadmorske visine, a ispust kroz temeljne otvore iznosi 2,12 m³/s.

Na saobraćajnicama u Tuzlanskom kantonu izvode se radovi na više regionalnih puteva. Na dionici R-459 Tuzla – Šibošnica – Čelić (Lovački dom – Šibošnica) saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila od 7 do 17 sati, svakim danom osim nedjelje. Usporeno, jednom trakom, saobraća se i na regionalnim putevima R-471 Lukavac – Vijenac, R-460 Gračanica – Srnice i R-458 Simin Han – Gornja Tuzla zbog sanacionih radova.

Vatrogasne službe imale su dvije intervencije u protekla 24 sata. Profesionalna vatrogasna jedinica Lukavac gasila je požar na automobilu u ulici Armije BiH 6. augusta u 4:35 sati, dok su vatrogasci u Tuzli dan ranije lokalizirali požar niskog rastinja u naselju Kosci.

Najteža situacija zabilježena je u Srebreniku, gdje je u mjestu Orlova Klisura, mjesna zajednica Potpeć, aktivirano klizište širih razmjera. Pomjeranjem tla srušila su se stabla i zemlja u korito rijeke Tinje, formirajući prirodnu branu.

Stanje u TK pokazuje da su vodostaji pod kontrolom, ali da klizišta i radovi na putevima zahtijevaju poseban oprez svih građana.

pročitajte i ovo

Vijesti

Fox News: Sastanak Putina i Trumpa 11. augusta

BiH

U FBiH sve manje obrađenih poljoprivrednih površina uprkos stotinama miliona maraka za podsticaje

Vijesti

Ponovno odbijena žalba supruge Radovana Karadžića na američke sankcije

Sport

Ermin Memić prvi preplivao jezero Modrac

Magazin

Danas je Svjetski dan mačaka, evo zašto zaslužuju posebno mjesto u našem životu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]