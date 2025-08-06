Stanje u TK: Vodostaji, radovi i novo klizište

Prema jutrošnjem izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, stanje na terenu obilježavaju stabilni vodostaji, radovi na više regionalnih cesta, evidentirani požari i aktivirano novo klizište.

Jutros u 7 sati temperatura zraka u Tuzli iznosila je 14°C, relativna vlažnost bila je 95%, a atmosferski pritisak 986 hPa, podaci su Hidrometeorološke stanice Bukovčić Tuzla.

Vodostaj na brani Hidroakumulacije Modrac iznosio je 197,03 metra nadmorske visine, što je jedan centimetar više u odnosu na prethodna 24 sata. Tačka preljeva je na 200 metara nadmorske visine, a ispust kroz temeljne otvore iznosi 2,12 m³/s.

Na saobraćajnicama u Tuzlanskom kantonu izvode se radovi na više regionalnih puteva. Na dionici R-459 Tuzla – Šibošnica – Čelić (Lovački dom – Šibošnica) saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila od 7 do 17 sati, svakim danom osim nedjelje. Usporeno, jednom trakom, saobraća se i na regionalnim putevima R-471 Lukavac – Vijenac, R-460 Gračanica – Srnice i R-458 Simin Han – Gornja Tuzla zbog sanacionih radova.

Vatrogasne službe imale su dvije intervencije u protekla 24 sata. Profesionalna vatrogasna jedinica Lukavac gasila je požar na automobilu u ulici Armije BiH 6. augusta u 4:35 sati, dok su vatrogasci u Tuzli dan ranije lokalizirali požar niskog rastinja u naselju Kosci.

Najteža situacija zabilježena je u Srebreniku, gdje je u mjestu Orlova Klisura, mjesna zajednica Potpeć, aktivirano klizište širih razmjera. Pomjeranjem tla srušila su se stabla i zemlja u korito rijeke Tinje, formirajući prirodnu branu.

Stanje u TK pokazuje da su vodostaji pod kontrolom, ali da klizišta i radovi na putevima zahtijevaju poseban oprez svih građana.