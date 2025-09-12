Stručnjak o sankcijama RS-a slovenskim zvaničnicima: To je isključivo u domenu BiH, a ne entiteta

Vlada Republike Srpske jučer je izrazila protest zbog, kako su naveli, politički motivisane odluke Slovenije da Miloradu Dodiku zabrani ulazak u tu zemlju, te je donijela odluku o uvođenju recipročnih mjera. Time je predsjednici Slovenije Nataši Pirc Musar i ministrici vanjskih i evropskih poslova Tanji Fajon zabranjen ulazak u Republiku Srpsku.

– „Radi zaštite političkog i institucionalnog integriteta Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, u skladu s međunarodnim praksama, donosi recipročne mjere, te uvodi zabranu ulaska u Republiku Srpsku Nataši Pirc Musar i Tanji Fajon“ – navedeno je u saopštenju.

Ova odluka uslijedila je nakon što je Slovenija uvela sankcije Dodiku. Podsjećamo, prije Slovenije, sankcije Dodiku i drugim visokim zvaničnicima RS-a uvele su i Njemačka i Austrija, navodeći kao razlog „napad na ustavni poredak BiH“.

Pravni ekspert i profesor ustavnog prava Milan Blagojević ocijenio je da ovakve mjere entitetske vlade nemaju pravno utemeljenje.

„Pitanje zabrane ulaska u Republiku Srpsku je pitanje zabrane ulaska u državu BiH, jer je RS dio BiH. Stoga takvo pitanje par excellence spada u domen spoljne politike, a ona je u isključivoj nadležnosti BiH, a ne entiteta, saglasno članu 3. Ustava BiH. Stoga entiteti nemaju ustavno pravo da uvode zabrane kakve je juče uvela RS što je, da stvar bude još gora, učinila neustavne tzv. vlada RS“, kazao je Blagojević za N1.

On je dodao da će odluka ostati na snazi ukoliko se ne pokrene postupak pred Ustavnim sudom BiH.

„Ništa to neće značiti ako se neko od ovlaštenih subjekata, npr. neki od članova Predsjedništva BiH, ne obrati Ustavnom sudu BiH zahtjevom za ocjenu ustavnosti jučerašnje odluke tzv. vlade RS, jer Ustavni sud BiH samo na osnovu takvog zahtjeva može tu odluku proglasiti neustavnom. A bez takve odluke Ustavnog suda BiH sve druge tvrdnje o neustavnosti navedene odluke su beskorisne, bez obzira na svu ustavnu utemeljenost tih tvrdnji“, istakao je.

Ovo nije prvi put da Vlada RS uvodi recipročne mjere. Početkom aprila ove godine, zvaničnica njemačkog ministarstva vanjskih poslova Ana Lirman proglašena je personom non grata u ovom entitetu nakon što je Njemačka sankcionisala Dodika.