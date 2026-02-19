Studenti Akademije likovnih umjetnosti traže sistemske mjere nakon pogibije kolege Erdoana Morankića

Asocijacija studenata Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu oglasila se nakon tramvajske nesreće u kojoj je život izgubio njihov kolega Erdoan Morankić (23). U kontekstu aktuelnih protesta poručili su da imaju jedan jasan zahtjev.

Naveli su da je Erdoan bio primjeran i odgovoran građanin, posvećen i nadaren student, mlada osoba s velikim potencijalom i planovima koji su tek trebali biti ostvareni.

Za njih, kako ističu, nije bio samo kolega s klase, već prijatelj, podrška i važan dio zajednice. Njegova smrt ostavila je dubok trag i prazninu koju je teško nadomjestiti. U danima nakon tragedije, kažu, zbog tuge i šoka nisu bili spremni odgovarati na medijske upite. Naglašavaju da njihova šutnja nije značila nezainteresovanost, već potrebu da u miru i dostojanstvu oplakuju gubitak i pruže podršku porodici, kao i jedni drugima. Izrazili su podršku Elli i njenim najbližima, kao i svim povrijeđenima, uz želje za što bržim oporavkom.

Smatraju da se pravda mora tražiti odgovorno, dostojanstveno i bez nasilja.

Ističu da su, uprkos boli koju nose, pokušali kao zajednica pronaći snagu da se organizuju i artikulišu ono što smatraju suštinski važnim. Njihov zahtjev je, kako navode, nedvosmislen – poduzimanje konkretnih i sistemskih mjera kako bi se spriječilo ponavljanje slične tragedije. To, prema njihovim riječima, podrazumijeva jasno uspostavljanje mehanizama odgovornosti, transparentno utvrđivanje svih činjenica te imenovanje i sankcionisanje odgovornih, bilo da je riječ o pojedincima ili propustima unutar sistema.

Ukoliko se utvrdi da su uzrok nesreće sistemske slabosti, traže njihovu detaljnu analizu i reorganizaciju, kako bi se osigurala dugoročna sigurnost za sve građane.

Iz Asocijacije su također izrazili nezadovoljstvo i oštro osudili svaku zloupotrebu imena i smrti njihovog kolege u političke svrhe, kao i svaki oblik senzacionalizma i manipulacije. Smatraju da je u ovakvim trenucima nužno pokazati poštovanje i empatiju prema porodici i prijateljima preminulog. Naglašavaju da su nasilje, politizacija i neprimjereni istupi neprihvatljivi te da podržavaju isključivo mirne i dostojanstvene oblike odavanja počasti, bez političkih obilježja i bez nasilja. Poručuju da će Erdoanu odati počast na način koji odražava solidarnost i poštovanje koje, kako kažu, njihov prijatelj zaslužuje.