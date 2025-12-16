Polovno ili novo? Stvari koje nikada ne biste trebali kupovati djeci iz druge ruke

Edina Rizvić Aščić
Polovno ili novo? Stvari koje nikada ne biste trebali kupovati djeci iz druge ruke
Foto: Pexels/ Ilustracija

U vremenu kada cijene dječje opreme, odjeće i igračaka stalno rastu, sve više roditelja odlučuje se za korištene ili naslijeđene predmete.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da pojedini proizvodi, ma koliko djelovali očuvano, mogu predstavljati ozbiljan rizik za sigurnost djeteta.

Zašto su polovna autosjedala rizična

Korištene stvari često su dobar način uštede, ali ne vrijedi sve čuvati ili preuzimati.

Organizacija za zaštitu potrošača “Which?” izdvaja autosjedala kao jedan od proizvoda koji nikada ne bi smio dolaziti iz druge ruke. Iako izgleda ispravno, autosjedalo je možda sudjelovalo u nezgodi ili pretrpjelo pad koji je ostavio nevidljiva oštećenja.

Takve mikropukotine ozbiljno narušavaju sigurnost pri sudaru. S vremenom mogu oslabiti i materijali, posebno pojasevi izloženi čišćenju jakim sredstvima, a stariji modeli često ne ispunjavaju nove sigurnosne standarde.

Zabrinjava i podatak da 22 posto roditelja ipak koristi polovno autosjedalo.

Dušeci i kacige kao skriveni izvori opasnosti

Dušeci za dječje krevetiće još su jedan predmet koji može nositi opasnosti, posebno ako dolaze iz tuđih domova. “The Lullaby Trust” upozorava da korišteni dušeci mogu povećati rizik od sindroma iznenadne smrti dojenčeta.

Ako se roditelj ipak odluči na polovan dušek, trebaju provjeriti ima li vodootpornu navlaku, je li temeljito očišćen i potpuno suh te ostaje li čvrst i ravan nakon pritiska.

Dušek mora savršeno pristajati krevetiću, bez praznina uz ivice.

Slična pravila vrijede i za kacige. Iako mogu izgledati kao nove, nije moguće znati jesu li već pretrpjele udarac koji je ugrozio njihovu unutarnju strukturu.

Stručnjaci preporučuju kupovinu isključivo novih modela uz provjeru sigurnosnog standarda EN1080 i kaiša za bradu koji se otkopčava, jer samo neoštećena kaciga pruža potpunu zaštitu.

 

