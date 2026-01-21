Sud u Živinicama odredio pritvor Sarajliji

Općinski sud u Živinicama prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Semira Dučića (40) iz Sarajeva (općina Ilidža) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda u Živnicama pripadnici Federalne uprave policije FBiH su u večernjim satima 18. januara 2026. godine na magistralnom putu M-17 na području Kladnja obavili pretres automobila kojeg je osumnjičeni koristio, te je pronađeno jedno pakovanje sa oko 1 kilogram opojne droge amfetamin pripremljene za dalju prodaju.

Nakon pretresa osumnjičeni je lišen slobode, obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Dučića.

Istražne radnje su u toku.