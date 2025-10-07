Suočena s glasanjem o povjerenju, Von der Leyen poziva na jedinstvo

Suočena s glasanjem o povjerenju u Evropskom parlamentu, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je na jedinstvo, poručivši zastupnicima da svaka podjela unutar Unije ide u korist onima koji žele oslabiti evropski blok.

Na otvaranju sjednice parlamenta u Strasbourgu, Von der Leyen je upozorila da su protivnici Evropske unije spremni da iskoriste svaku neslogu među državama članicama i institucijama. „Istina je da naši protivnici nisu samo spremni iskoristiti bilo kakve podjele, oni ih aktivno podstiču“, kazala je čelnica Evropske komisije.

Ove sedmice pred zastupnicima će se naći dva prijedloga za izglasavanje nepovjerenja Von der Leyen, koje su podnijele krajnja ljevica i krajnja desnica. Iako se smatra da prijedlozi imaju male šanse da uspiju, debata je ponovo otvorila pitanje povjerenja u njen rad i politiku Evropske komisije.

Frustracije među dijelom evropskih parlamentaraca rastu još od jula, kada je Von der Leyen potpisala trgovinski sporazum s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji su mnogi zastupnici ocijenili kao neuravnotežen i štetan za interese EU. Vođa francuskog Nacionalnog okupljanja Jordan Bardella osudio je taj dogovor nazivajući ga “evropskom trgovinskom predajom”, dok je zastupnica krajnje ljevice Manon Aubry iz pokreta France Unbowed optužila Von der Leyen za “kapitulaciju” pred Washingtonom, kao i za neaktivnost u vezi sa sukobom u Gazi.

Odgovarajući na kritike, Von der Leyen je branila sporazum s Trumpom, ističući da je postignuti dogovor najbolji mogući u datim okolnostima, ali je priznala da su i trgovinska pitanja i situacija u Gazi izazvali “iskrenu i legitimnu zabrinutost”.

Glasanje o povjerenju zakazano je za četvrtak, a njegov ishod pokazat će koliko je stabilna proevropska koalicija između konzervativne Evropske narodne partije, koju predvodi Von der Leyen, te grupacija centrista i socijalista koje čine okosnicu podrške Evropskoj komisiji.