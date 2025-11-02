Sutra nastavak sjednice Doma naroda PSBiH: Evo šta je na dnevnom redu

Nastavak 16. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazan je za sutra, a među preostalim tačkama dnevnog reda koje bi delegati trebali razmatrati su prijedlozi za smjenu kadrova Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u Kolegiju Doma naroda i u Vijeću ministara BiH.

Radi se o Prijedlogu odluke o smjeni ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca i ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića, te o Prijedlogu odluke o razrješenju predsjedavajućeg/prvog zamjenika predsjedavajućeg/drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikole Špirića.

Predlagači te dvije tačke dnevnog reda su delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH: Nenad Vuković (PDP), Želimir Nešković (SDS), Ilija Cvitanović (HDZ 1990), Zlatko Miletić (nezavisni delegat) i Kemal Ademović (NiP).

Prijedlog za smjenu kadrova SNSD-a u Kolegiju Doma naroda državnog parlamenta i u Vijeću ministara BiH više puta je bio stavljan na dnevni red sjednica, ali se delegati nisu imali priliku izjasniti o tome. Razlog je što je svaki put prije rasprave o navedenim smjenama sjednica prekinuta jer bi je napustili delegati iz Kluba srpskog naroda, koji dolaze iz SNSD-a, pa nije bilo kvoruma za daljnji rad i odlučivanje.

Delegati bi, osim navedenih tačaka, trebali razmatrati i Prijedlog odluke o izboru prvog predsjedavajućeg Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu Komisije, kao i Prijedlog odluke o imenovanju članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH.

Jedna od preostalih tačaka dnevnog reda je i Prijedlog zaključka delegata Nenada Vukovića o formiranju istražne komisije u predmetu „Vijadukt“.