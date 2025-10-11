Sutra potpuna obustava saobraćaja u dijelu ulice Bosne srebrene u Tuzli

RTV SLON

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle obavještava građane da će u nedjelju, 12. oktobra 2025. godine, biti izvedeni radovi na asfaltiranju i iscrtavanju horizontalne signalizacije u dijelu ulice Bosne srebrene. Radovi će se izvoditi na dionici saobraćajnice koja vodi od semaforizirane raskrsnice kod Hemijske škole pa do rampe, odnosno ulaza na zapadni parking tržnog centra “Omega”.

Tokom izvođenja radova doći će do potpune obustave saobraćaja na pomenutoj lokaciji. Iz Gradske službe mole građane i učesnike u saobraćaju da u navedenom periodu koriste alternativne putne pravce, te da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute nadležnih službi.

Stanarima ulice Bosne srebrene preporučuje se da svoje kretanje i parkiranje prilagode dinamici radova, kako bi se omogućio nesmetan i siguran tok asfaltiranja i obilježavanja signalizacije.

Radovi će se izvoditi u okviru redovnog održavanja i unapređenja putne infrastrukture s ciljem poboljšanja sigurnosti i protočnosti saobraćaja u ovom dijelu grada.

