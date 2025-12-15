Tuzla bi uskoro mogla dobiti Ulicu Muhameda ef. Lugavića

Ulica Muhameda ef. Lugavića uskoro bi mogla postati dio gradske mape Tuzle, nakon što je Društvo Hrvatski dom u Tuzli pokrenulo zvaničnu inicijativu za promjenu naziva sadašnje Trgovačke ulice (ulica od Čaršijske džamije do Kapije). Inicijativa je upućena Stručnom timu za određivanje naziva ulica i trgova Grada Tuzla, uz detaljno obrazloženje o životu i djelu Muhameda ef. Lugavića.

Prema dostavljenoj dokumentaciji, pripremljen je nacrt odluke o dopuni Odluke o nazivima naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova na području grada Tuzla. Ovaj nacrt trebao bi se naći pred Gradskim vijećem Tuzla na sjednici zakazanoj za 19. decembar, kada će vijećnici razmatrati prijedlog o preimenovanju Trgovačke ulice u Ulicu Muhameda ef. Lugavića.

Muhamed ef. Lugavić bio je dugogodišnji imam, profesor šerijatskog prava i arapske književnosti, te istaknuta vjerska i društvena ličnost u Tuzli i širem prostoru Bosne i Hercegovine. Tokom svog života obavljao je brojne odgovorne funkcije unutar Islamske zajednice, a dao je i značajan doprinos obrazovanju i kulturnom životu grada. Autor je i više stručnih i vjerskih djela, čime je dodatno obilježio svoj profesionalni i društveni angažman.

U obrazloženju inicijative navodi se da bi imenovanje Ulice Muhameda ef. Lugavića predstavljalo čin trajnog sjećanja i priznanja za njegov doprinos zajednici, ali i nastavak prakse da se ulice u Tuzli nazivaju po ličnostima koje su ostavile dubok trag u historiji grada.

Nakon razmatranja nacrta odluke na Gradskom vijeću, predviđeno je provođenje javne rasprave sa građanima Mjesne zajednice Centar, na čijem se području nalazi Trgovačka ulica. Javna rasprava trebala bi trajati 30 dana od dana usvajanja nacrta, a javni poziv i materijali bit će objavljeni na zvaničnoj web stranici Grada Tuzla i oglasnoj ploči mjesne zajednice.

Ukoliko prijedlog dobije podršku kroz proceduru i javnu raspravu, Ulica Muhameda ef. Lugavića mogla bi uskoro i zvanično postati novi naziv jedne od centralnih tuzlanskih ulica.