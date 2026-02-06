Sutra u Tuzli program povodom Prešernovog dana, izložba i koncert u ateljeu Ismet Mujezinović

Jasmina Ibrahimović

Kulturno-umjetnički program povodom Dana kulture Republike Slovenije, Prešernovog dana, bit će održan sutra u Tuzli u ateljeu “Ismet Mujezinović”, u sastavu Centra za kulturu Tuzla, s početkom u 18 sati.

Program obilježavanja donosi izložbu fotografija “Ja BIH te ljubio” autora dr. Zvone Žigona, konzula Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini. Izložba predstavlja motive iz različitih krajeva BiH i autorov lični doživljaj zemlje u kojoj je proveo protekle četiri godine diplomatske službe, kao znak zahvalnosti i posvete Bosni i Hercegovini.

Dr. Žigon je novinar i istraživač koji je značajan dio karijere posvetio radu sa slovenačkom dijasporom širom svijeta. Obavio je diplomatske dužnosti u Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji, a trenutno vodi Konzularnu kancelariju Ambasade Slovenije u BiH u Banjoj Luci. Autor je i više stručnih knjiga iz oblasti migracija i identiteta iseljeništva.

U okviru večerašnjeg programa najavljeni su i nastupi Ženskog pjevačkog zbora “Slovenčice” Tuzla te vokalnog ansambla JU BKC TK, pod dirigentskim vodstvom Mirele Ibrahimović Mehanović. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju događaju i obilježavanju slovenskog praznika kulture.

