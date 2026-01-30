U Tuzli izložba “Ja BiH te ljubio” povodom Prešernovog dana

Povodom obilježavanja Dana kulture Republike Slovenije – Prešernovog dana, Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla organizuje izložbu fotografija pod simboličnim nazivom “Ja BiH te ljubio”, autora dr. Zvoneta Žigona, novinara, diplomate, ljubitelja fotografije.

Kulturni ambijent dodatno će obogatiti muzički nastupi Ženskog pjevačkog zbora “Slovenčice”, pod dirigentskom palicom Mirele Ibrahimović–Mehanović i uz korepeticiju profesorice Zrinke Andrejaš, te gostujući Vokalni ansambl “JU BKC Tuzla”, također pod vodstvom Mirele Ibrahimović–Mehanović.

Manifestacija će se održati u izložbenom prostoru Ateljea “Ismeta Mujezinovića” u subotu, 7. februara 2026. godine, sa početkom u 18:00 sati.

Događaj se realizuje uz podršku i saradnju Urada R. Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ambasade R. Slovenije u Bosni i Hercegovini i Centra za kulturu Tuzla.

O autoru

Dr. Zvone Žigon je novinar nakon osnovnog obrazovanja, ali je najveći dio svoje profesionalne karijere – kao novinar, naučni istraživač, državni službenik pa čak i kao diplomata – posvetio radu sa slovenskom dijasporom u prekomorskim zemljama i proučavanju etničkog – identiteta različitih generacija i kategorija slovenačkih iseljenika u svijetu. Objavio je četiri stručno naučne knjige na ovu temu. Kao diplomata radio je kao generalni konzul u Clevelandu (SAD) i kao otpravnik poslova u Canberri (Australija). Mandat zamjenika ambasadora Slovenije u BiH počeo je u decembru 2021. godine, a od septembra je na funkciji vođe Konzularne kancelarije Ambasade R. Slovenije u Bosni i Hercegovini u Banja Luci.

Cijeli život mnogo putuje i mnogo fotografira. Pri tome (kao samouki fotograf) ne teži umjetničkom i/ili tehničkom savršenstvu, već se predaje trenutnoj inspiraciji, ne zanima ga toliko profesionalno usavršavanje u prikazu prirodnih i kulturnih znamenitosti, već ga jednostavno privlače oblici, boje, sjenke, … prolazne poruke koje mu se serviraju u trenutku – tamo negdje usput.

Izložba Ja BiH te ljubio (… prerađeno po pjesmi “Ti si moja čokolada”) nastoji prikazati osebujnu divlju ljepotu zemlje u kojoj je proveo posljednje četiri godine. Nijedna od fotografija nije rezultat planirane „foto-sesije“, to su isključivo čisto prolazni jedinstveni trenuci. Autor želi da se na taj način zahvali za sve dobro čime mu je ova zemlja ispunila srce.