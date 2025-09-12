Sve više djece ostvaruje pravo na federalni dječiji dodatak

Edina Rizvić Aščić
Dječiji dodatak u FBiH/ Sve više djece ostvaruje pravo na federalni dječiji dodatak
Foto: Ilustracija/ Isplata dječijeg dodatka

Počela je isplata dječijeg dodatka za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine, potvrdio je to na svom facebook profilu Adnan Delić, ministar rada i socijalne politike.

Za ove namjene izdvojeno je nešto više od 20 miliona KM a pravo je ostvarilo 84.773 djece.

U augustu pravo na dječiji dodatak ostvarilo je 84.773 djece, među kojima je 4.765 novih korisnika koji prvi put primaju ovu naknadu. Time se nastavlja rast broja djece obuhvaćene federalnim dječijim dodatkom iz mjeseca u mjesec.

Povećanje korisnika rezultat je podizanja minimalne plate na 1.000 KM i porodičnog cenzusa na 400 KM po članu domaćinstva, što je omogućilo većem broju porodica da ostvare ovo pravo.

U odnosu na isti period prošle godine bilježi se značajan rast  u augustu prošle godine pravo na dječiji dodatak imalo je 74.587 djece, što je za 10.206 manje nego danas.

