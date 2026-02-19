Svečanim programom u Tuzli dočekan mubarek mjesec ramazan

Adin Jusufović
Medžlis Islamske zajednice Tuzla danas je organizovao svečani program u susret mubarek mjesecu ramazanu, na kojem se okupio veliki broj djece, roditelja i vjernika.

Program je započeo u 15.30 sati na parkingu ispred Mercator centra, odakle su učesnici simbolično krenuli ramazanskim vozićem prema Trgu slobode. U nastavku su polaznici mekteba i učenici islamske vjeronauke kroz recitale i ilahije obilježili dolazak odabranog mjeseca.

Najmlađi su s posebnim uzbuđenjem dočekali trenutak ispaljivanja ramazanskog topa, a prije toga su u zrak pušteni baloni kao znak radosti i nade. Djeci su podijeljeni slatkiši i prigodni pokloni.

Na ovaj način Tuzla je svečano i dostojanstveno dočekala ramazan, mjesec posta, milosti i duhovne obnove.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tuzla servis – Rođena jedna beba

Vijesti

Saobraćajna nesreća u Gnojnici kod Lukavca, poginuo pješak, dvoje povrijeđenih

Tuzla i TK

Ramazanski top ponovo se oglasio u Kladnju nakon skoro 100 godina...

Tuzla i TK

Ramazanska poruka muftije tuzlanskog dr. Vahid-ef. Fazlovića

BiH

Počeo korizmeni post, vjernici ulaze u razdoblje pripreme za Uskrs

Tuzla i TK

Tuzla: Program “Slovo o jeziku” u povodu Međunarodnog dana maternjeg jezika

Tuzla i TK

Tuzla servis – Rođena jedna beba

Vijesti

Saobraćajna nesreća u Gnojnici kod Lukavca, poginuo pješak, dvoje povrijeđenih

Tuzla i TK

Ramazanski top ponovo se oglasio u Kladnju nakon skoro 100 godina tišine

Tuzla i TK

Ramazanska poruka muftije tuzlanskog dr. Vahid-ef. Fazlovića

BiH

Počeo korizmeni post, vjernici ulaze u razdoblje pripreme za Uskrs

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]