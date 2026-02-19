Svečanim programom u Tuzli dočekan mubarek mjesec ramazan

Medžlis Islamske zajednice Tuzla danas je organizovao svečani program u susret mubarek mjesecu ramazanu, na kojem se okupio veliki broj djece, roditelja i vjernika.

Program je započeo u 15.30 sati na parkingu ispred Mercator centra, odakle su učesnici simbolično krenuli ramazanskim vozićem prema Trgu slobode. U nastavku su polaznici mekteba i učenici islamske vjeronauke kroz recitale i ilahije obilježili dolazak odabranog mjeseca.

Najmlađi su s posebnim uzbuđenjem dočekali trenutak ispaljivanja ramazanskog topa, a prije toga su u zrak pušteni baloni kao znak radosti i nade. Djeci su podijeljeni slatkiši i prigodni pokloni.

Na ovaj način Tuzla je svečano i dostojanstveno dočekala ramazan, mjesec posta, milosti i duhovne obnove.