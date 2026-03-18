Svjetski dan osoba s Down sindromom u znaku zajedništva

Udruženje „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine“ i ove godine obilježava Svjetski dan osoba s Down sindromom, a ovogodišnja tema je „Zajedno protiv usamljenosti“.

Kako su saopćili iz Udruženja, cilj obilježavanja je podizanje svijesti o važnosti uključivanja osoba s Down sindromom u društvo, ali i jačanje osjećaja zajedništva među porodicama, prijateljima i širom zajednicom.

Ističu da je usamljenost univerzalno ljudsko iskustvo, ali da je za mnoge osobe s Down sindromom ona često izraženija zbog nedostatka stvarnih veza, osjećaja isključenosti i poteškoća u pronalaženju prijatelja i podrške. Dodaju da i porodice nerijetko prolaze kroz osjećaj izolacije, što dodatno pokazuje koliko je važno zajedničko djelovanje i izgradnja inkluzivnog društva.

Iz Udruženja naglašavaju da put prema zajedništvu počinje malim, ali važnim gestama, pogledom, osmijehom, pozdravom i spremnošću da se primijeti osoba pored sebe. Upravo takvi trenuci, kako navode, mogu biti početak stvarnog povezivanja i stvaranja zajednice u kojoj niko nije sam.

U okviru obilježavanja planirano je više aktivnosti. Javni događaj pod nazivom „Krug koji uključuje“ bit će održan 18. marta 2026. godine od 12 do 14 sati u Sarajevo City Centru, a okupit će mlade s Down sindromom, srednjoškolce, studente i roditelje.

Pored toga, od 16. do 21. marta bit će realizovana i mini kampanja na društvenim mrežama pod hashtagom #ZajednoProtivUsamljenosti.

Iz Udruženja su pozvali vrtiće, škole, poslodavce, institucije, organizacije civilnog društva, lokalne zajednice i sve građane da podrže osobe s Down sindromom kroz male, ali značajne trenutke zajedništva, kreativne aktivnosti, razgovore i inicijative koje povezuju ljude i jačaju osjećaj pripadnosti.

Udruženje „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine“ Svjetski dan osoba s Down sindromom obilježava još od 2007. godine, a u prvim godinama bilo je dio globalne kampanje za uvrštavanje 21. marta u kalendar važnih datuma Ujedinjenih nacija.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 19. decembra 2011. godine usvojila Rezoluciju 66/149, kojom je 21. mart proglašen Svjetskim danom osoba s Down sindromom. Ovaj datum obilježava se svake godine od 2012.

Datum 21. mart, odnosno 21/3, simbolično upućuje na tri kopije 21. hromosoma, što je genetska karakteristika osoba s Down sindromom.