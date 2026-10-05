Danas se obilježava Svjetski dan učitelja: Profesija pred novim izazovima

Svjetski dan učitelja obilježava se danas kao prilika da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima rade, njihov profesionalni status i izazove sa kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja Preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja.

Svjetski dan učitelja obilježava se od 1994. godine. Datum 5. oktobar izabran je u znak sjećanja na 1966. godinu, kada je usvojena ILO/UNESCO preporuka kojom su postavljeni međunarodni standardi u vezi sa pravima i odgovornostima nastavnika, njihovim obrazovanjem, zapošljavanjem i uslovima rada.

Tema obilježavanja u 2026. godini usmjerena je na zaštitu nastavničke profesije, unapređenje njenog statusa i ulogu učitelja u oblikovanju budućnosti. Fokus je na položaju nastavnika u vremenu u kojem obrazovanje mijenjaju digitalne tehnologije, klimatske promjene, migracije i novi zahtjevi koji se postavljaju pred škole.

Svjetski dan učitelja u znaku statusa nastavničke profesije

UNESCO ove godine posebno ukazuje na društveno priznanje profesije, profesionalnu autonomiju nastavnika i mogućnost njihovog učešća u kreiranju obrazovnih politika, ali i na materijalne uslove rada, uključujući plate, opterećenje i radno okruženje.

Pitanje položaja nastavnika ima i širi značaj za obrazovne sisteme. Prema podacima UNESCO-a, svijetu je potrebno još oko 44 miliona učitelja kako bi do 2030. godine bilo omogućeno univerzalno osnovno i srednje obrazovanje.

Svjetski dan učitelja zajednički obilježavaju UNESCO, Međunarodna organizacija rada, UNICEF i Education International. Cilj je skrenuti pažnju na značaj nastavničke profesije i potrebu da učitelji imaju uslove i podršku koji odgovaraju odgovornosti koju nose.

U školama upravo učitelji i nastavnici svakodnevno nose najveći dio odgovornosti za prenošenje znanja, razvoj vještina i stvaranje okruženja u kojem učenici mogu učiti i napredovati. Svjetski dan učitelja zato je istovremeno priznanje njihovom radu i podsjetnik na položaj nastavničke profesije u društvu.