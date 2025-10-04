Halilagić uputio čestitku povodom Svjetskog dana učitelja

U povodu 5. oktobra, Svjetskog dana učitelja, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić uputio je čestitku prosvjetnim radnicima, ističući njihovu ključnu ulogu u razvoju društva i obrazovanju budućih generacija.

„Dragi učitelji i nastavnici, povodom 5. oktobra, dana posvećenog vama i vašem pozivu, u ime Vlade Tuzlanskog kantona i u svoje lično ime upućujem vam iskrene čestitke“, naveo je premijer Halilagić.

Podsjetio je da je uloga prosvjetnih radnika nezamjenjiva jer su oni ti koji „oblikuju budućnost, prenose znanje i vrijednosti, ali i pružaju podršku i usmjerenje našoj djeci na njihovom putu odrastanja“.

„Vaša posvećenost, strpljenje i požrtvovanost čine temelj svakog napretka, jer bez obrazovanja nema ni razvoja cjelokupne društvene zajednice“, dodao je Halilagić.

Premijer je istakao da je ovaj praznik i podsjetnik na značaj misije koju učitelji nose:

„Neka vam ovaj praznik bude i podsjetnik na važnost i veličinu vaše misije. Budite i dalje svjetionici generacijama koje dolaze, jer upravo vaš rad ostavlja najdublji trag u životima učenika.“

Naglasio je i opredijeljenost Vlade TK da kroz ulaganja nastavi podržavati obrazovni sistem:

„Vlada Tuzlanskog kantona kontinuiranim ulaganjem u obrazovni sistem, kapitalne investicije u oblast obrazovanja koje, samo ove godine iznose oko 6 miliona KM, ulaganje u materijalni status svih uključenih u obrazovni proces, ostaje opredijeljena za dijalog i zajedničko djelovanje, kako bismo zajedno jačali obrazovni sistem i unaprijedili položaj prosvjetnih radnika.“

Čestitku je Halilagić završio riječima:

„Sretan vam Svjetski dan učitelja!“