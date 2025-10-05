Ministar Omerović uputio čestitku povodom Svjetskog dana učitelja

Povodom 5. oktobra – Svjetskog dana učitelja, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović uputio je čestitku svim učiteljima, odgajateljima, nastavnicima i profesorima, izražavajući zahvalnost za njihov predani rad i doprinos obrazovanju mladih generacija.

„Svim učiteljima, odgajateljima, nastavnicima i profesorima upućujem iskrene čestitke i duboku zahvalnost za njihov predani rad, strpljenje i nesebičnu posvećenost svakom djetetu,“ poručio je ministar.

Naglasio je da je uloga prosvjetnih radnika u izgradnji obrazovanih, odgovornih i humanih generacija neprocjenjiva, te da njihova svakodnevna posvećenost oblikuje temelje društva.

„Hvala vam što svakodnevno prenosite znanje, ali i vrijednosti, što inspirišete i bodrite učenike da vjeruju u sebe i svoje mogućnosti,“ naveo je ministar, dodajući da biti učitelj znači oblikovati budućnost i da zato svi prosvjetni radnici zaslužuju najveće poštovanje.