Taksisti u Tuzli upozoravaju na tešku situaciju: Traže hitno sistemsko rješenje za opstanak djelatnosti

Udruženje „Čaršijski Radio Taksi“ Tuzla obratilo se nadležnim institucijama ukazujući na, kako navode, izuzetno teško i dugoročno neodrživo stanje u kojem se trenutno nalazi taksi djelatnost na području grada.

Kao ključni problem izdvajaju činjenicu da na prometnim i atraktivnim lokacijama ne postoje jasno označena taksi stajališta, ali i zabranu zaustavljanja u blizini autobusnih stanica, upravo na mjestima gdje putnici najčešće traže taksi usluge. Prema njihovim riječima, takva praksa dovodi do situacija u kojima se vozači svakodnevno suočavaju s kaznama i prilikom kratkotrajnog zaustavljanja radi preuzimanja ili iskrcavanja putnika.

U Udruženju naglašavaju da poštuju saobraćajne propise, ali da izostanak precizno definisanih zona za taksi vozila stvara dodatnu pravnu neizvjesnost i otežava rad registrovanim prijevoznicima. Posebno ističu da ponavljani prekršaji mogu negativno utjecati na status licence, što kod vozača izaziva zabrinutost za radna mjesta i osnovnu egzistenciju.

Dodatni pritisak na ovu djelatnost, kako navode, predstavlja uvođenje besplatnog linijskog prevoza, nakon čega je, prema njihovim procjenama, došlo do osjetnog pada obima posla. Istovremeno, troškovi poslovanja rastu, a sve veći broj taksista odlučuje se napustiti ovu profesiju. Situaciju dodatno komplikuju i kratki rokovi za administrativno usklađivanje sa propisima.

Iz Udruženja upozoravaju da su mnogi taksi prijevoznici, zajedno sa svojim porodicama, dovedeni u tešku finansijsku situaciju te da, ukoliko se ne pronađe sistemsko rješenje, postoji stvarna mogućnost gašenja taksi djelatnosti u Tuzli.

Poručuju da njihov apel nije usmjeren ka traženju povlaštenog položaja, već predstavlja zahtjev za zakonitim, održivim i pravednim rješenjem koje bi bilo u interesu građana i očuvanja legalnog taksi prevoza u gradu.