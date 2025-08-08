Izjednačena prava građana prilikom korištenja subvencija za javni prevoz

Subvencionirani autobuski prevoz u Tuzli od 11. augusta 2025. godine važi i za stanovnike naselja Par Selo, Čaklovići i Podšići. Ova odluka donesena je nakon prihvaćenih sugestija građana i razgovora sa rukovodstvom prevoznika „GIPS“ d.o.o. Tuzla, s ciljem izjednačavanja prava svih korisnika javnog prevoza na području grada.

Karte za kantonalne linije koje prolaze kroz pomenuta naselja građani će od navedenog datuma plaćati po istom cjenovniku koji je utvrđen ugovorom između Grada Tuzla i „GIPS“-a, čime se osigurava jednak pristup subvencioniranom prevozu za sve građane Tuzle, bez obzira na naselje u kojem žive.

Istovremeno, produžen je i rok za izdavanje i preuzimanje mjesečnih karata za august, posebno za one korisnike koji imaju pravo na besplatan prevoz, uključujući penzionere i druge povlaštene kategorije. Zbog povećanog broja zahtjeva, karte će se moći podizati i nakon 10. augusta.

Za sve naredne mjesece, građani su pozvani da karte produžuju najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu, kako bi osigurali nesmetano korištenje usluge.

Grad Tuzla se zahvaljuje svim građanima na prijedlozima koji su pomogli unapređenju sistema javnog prevoza, te menadžmentu „GIPS“ d.o.o. Tuzla na saradnji i razumijevanju. Uvođenjem ove promjene dodatno se potvrđuje opredijeljenost lokalne vlasti ka ravnopravnom pristupu uslugama za sve građane, bez obzira na udaljenost ili naseljeno mjesto.