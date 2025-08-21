Besplatan javni prevoz u Tuzli, produženje kartica za septembar

Izjednačena prava građana prilikom korištenja subvencija za javni prevoz
Građani Tuzle, korisnici besplatnog javnog linijskog prevoza, koji posjeduju pokaznu mjesečnu bus kartu iz prethodnog mjeseca, mogu je produžiti za septembar u periodu od 25. avgusta do 10. septembra 2025. godine. Produženje kartica vrši se u prostorijama mjesnih zajednica kojima pripadaju, kao i u prostorijama „GIPS“ d.o.o. Tuzla.

Za produženje je neophodno ponijeti pokaznu kartu iz prethodnog mjeseca i ličnu kartu, a prisustvo korisnika je obavezno.

Građani koji imaju pravo na besplatan autobuski prevoz, a do sada nisu podnijeli zahtjev za izdavanje kartice, to mogu učiniti u prostorijama mjesnih zajednica ili Gradske uprave Tuzla, u šalter sali, prema utvrđenom radnom vremenu. Uslovi za ostvarivanje ovog prava ostaju isti kao što je ranije objavljeno putem sredstava javnog informisanja.

Takođe, od 1. septembra 2025. godine, sa početkom nove školske godine, prestaje da važi ljetni red vožnje. Novi red vožnje biće objavljen na vrijeme putem zvaničnih kanala Grada Tuzle i kompanije „GIPS“ d.o.o. Tuzla.

