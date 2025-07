Kada i gdje preuzeti besplatne mjesečne karte za javni prevoz?

Građani Tuzle koji ostvare pravo na besplatan javni prevoz mjesečne karte moraju preuzeti do 10. u mjesecu, uz ličnu kartu i druge dokumente. Evo šta još treba znati.

Građani Tuzle koji su ostvarili pravo na besplatan javni prevoz trebaju znati da mjesečnu kartu mogu preuzeti najkasnije do 10. dana u mjesecu. Karte se izdaju u službenim prostorijama GIPS-a, u zgradi “Titanik” i to isključivo uz predočenje lične karte i posljednjeg čeka od penzije.

Na terenu smo zabilježili nekoliko važnih uputa koje vam mogu uštedjeti vrijeme i spriječiti da se zbog sitnica morate vraćati više puta.

Svaki mjesec, nova karta

Iako je pravo na besplatan prevoz već odobreno, to ne znači da se karta automatski produžava. Građani su dužni da je preuzmu lično svakog mjeseca i to u propisanom roku – najkasnije do 10. dana tekućeg mjeseca.

Gdje podići kartu?

Karte se podižu u prostorijama GIPS-a, koje se nalaze u poznatoj zgradi Titanik u centru Tuzle u ulici Prve inžernjeske brigade bb. No, ako ste zahtjev predavali u svojoj mjesnoj zajednici, obratite pažnju – zbog godišnjih odmora, u nekim MZ (poput Batve) trenutno nema osoblja, pa su građani iz tih zajednica upućeni da se obrate direktno u šalter salu Gradske uprave.

Jedan obrazac – jedan korisnik

Ako u domaćinstvu ima više osoba koje imaju pravo na besplatan prevoz, važno je znati da svaka osoba mora imati vlastiti popunjen obrazac. U slučaju da se koristi zajednički obrazac, obavezno je priložiti i kućnu listu kao dokaz o članovima domaćinstva.

Obavezna dokumentacija

Osim lične karte, prilikom preuzimanja karte potrebno je imati i posljednji ček od penzije, i to onaj koji se odnosi na mjesec juni (šesti mjesec), bez obzira na to kada podnosite zahtjev ili preuzimate kartu.

NAPOMENA: Građani iz mjesnih zajednica čiji su uredi zatvoreni zbog godišnjih odmora (npr. MZ Batva) zahtjeve za besplatan prevoz i preuzimanje dokumenata trebaju obaviti direktno u šalter sali Grada Tuzla. Ova procedura važi dok se osoblje mjesnih zajednica ne vrati s odmora.

