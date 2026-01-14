Grad Tuzla objavio javni poziv za besplatan javni linijski prevoz

Arnela Šiljković - Bojić
Izjednačena prava građana prilikom korištenja subvencija za javni prevoz

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu danas je objavila Javni poziv za ostvarivanje prava na besplatan javni linijski prevoz na području grada Tuzle.

Pravo na besplatan javni linijski prevoz po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti sljedeće kategorije građana koje imaju prebivalište na području grada Tuzle:
a) penzioneri,
b) lica starija od 65 godina,
c) djeca uzrasta do 6 godina,
d) lica u stanju socijalne potrebe čiji ukupan prihod po članu porodičnog domaćinstva, na dan podnošenja zahtjeva, mjesečno ne prelazi 25% prosječne mjesečne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom statističkom podatku,
e) osobe sa 90% i 100% invaliditetom bez obzira na uzrok nastanka invaliditeta.

Lica koja su ostvarila pravo na besplatan javni prevoz u prethodnoj godini, to pravo mogu koristiti sve dok ispunjavaju uslove i nisu obavezni podnositi prijave na ovaj Javni poziv

Javni poziv za ostvarivanje prava na besplatan prevoz (Datum objave:14.01.2026.)

