Aplikacija Tea, namijenjena isključivo ženama, postala je najpreuzimanija lifestyle aplikacija u SAD-u. Njen cilj je pružiti korisnicama sigurnije dejtovanje kroz provjere fotografija i brojeva telefona, otkrivanje lažnih profila i skrivenih brakova, kao i pregled javno dostupnih podataka o krivičnim dosijeima i registriranim prestupnicima.

Korisnice anonimno dijele iskustva i ocjene muškaraca, označavajući ih kao “red flag” ili “green flag”. Registracija zahtijeva identifikaciju, a objave i chatovi se odobravaju tek nakon provjere. Muškarci nemaju pristup aplikaciji, ali mogu zatražiti uklanjanje objave putem zvaničnog emaila.

Aplikacija je pokrenuta 2023. godine, a inspiracija je došla nakon što je osnivačeva majka postala žrtva prevare na internetu.

Ipak, Tea je naišla na kritike da diskriminiše muškarce i da se lako može pretvoriti u platformu za tračeve i netačne informacije. Dio pravnika upozorava da bi objavljeni sadržaj mogao dovesti do tužbi za klevetu.

Dodatni udar stigao je kada je haker provalio u bazu i objavio desetine hiljada fotografija i poruka korisnica. Tea je privremeno ugasila funkciju poruka i saopštila da radi na jačanju sigurnosti sistema.